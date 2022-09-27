Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacak.

Fenerbahçe taraftarının Vodafone Park'a gitme beklentisi İstanbul Valiliği'nin aldığı son dakika kararıyla son buldu. Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü koltukları da Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak.

BEŞİKTAŞ'TA TARAFTARI AÇIK ANTRENMAN GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Valerien Ismael arasındaki toplantıda derbi öncesinde bir antrenmanın Vodafone Park’ta taraftarlara açık biçimde yapılması düşüncesi gündeme geldi.

Fransız hocanın onay vermesi durumunda, cuma veya cumartesi günü yapılacak antrenmanın, Siyah-Beyazlı taraftarların önünde statta gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı? Süper Lig 8. hafta Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları... Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig 8. hafta maçı Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri dev derbiye sayılı günler kala araştırılıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. İki ezeli rakibin karşılaşması 2 Ekim günü oynanacak. Vodafone Park’taki mücadelenin bilet satış bilgileri haberimizde…