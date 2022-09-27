Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 7 puanla 12. sırada yer alan Adanaspor, Mustafa Kaplan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Önder Karaveli’yi getirdi. Turuncu-beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşme imzalayan Karaveli, bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

ANLAŞMA ÇOK ÖNCE SAĞLANMIŞ

Adanaspor’un hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu dile getiren Önder Karaveli, “Hayatım boyunca inanmadığım hiçbir şeyin içinde olmadım. Ne iş anlamında, ne de özel hayatımda hep inandığım ortamlarda bulundum. Bugün de burada olma sebebim Adanaspor’un bana anlattığı projeye inanmamdır. Furkan Akgül ile Bulgaristan’dayken telefonda görüştüm. Ben o telefon görüşmesi bittiğinde açık söylemek gerekirse Adanaspor’da olmaya karar vermiştim. Asıl kararı ise 1 sonraki güne bıraktık. Ben kendi adıma kararı vermiştim, çünkü beni heyecanlandırdı. O heyecanı kaybettiğim gün antrenörlüğü de bırakmayı düşünüyorum” diye konuştu.

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YAŞ ORTALAMASININ GENÇ OLMASI AVANTAJ

Beşiktaş’ta yaşadığı süreçten de bahseden Karaveli, “Ben bir gün tesise sabah U19 Teknik Sorumlusu olarak girdim. Akşamında A takım teknik sorumlusu olarak ayrıldım. Başlangıcı böyle oldu. İnsanın taraftarı olduğu kulübü çalıştırması kadar zor bir şey yoktur. Bir yandan güzel ama bir yandan da zordur. Adanaspor ile ilgili de benim talip olduğum şey burada çok genç bir takım var. 23.7 yaş ortalaması olan bir takım var. Bu benim için harika bir şey. Genç oyuncuları ve ülkenin gençlerini seviyorum. O gençlerin enerjisini doğru oyuna çevirebilirsek çok daha farklı durumlar, sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ben ve beraber çalışacağımız arkadaşlarımızın tek düşündüğü şey Adanaspor’un iyi olması. Tek isteğimiz bu” ifadelerini kullandı.

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AHMET NUR ÇEBİ'YE TEŞEKKÜR

Adanaspor’a gelirken Beşiktaş’tan ayrılmanın kolay olmadığını aktaran Önder Karaveli, “Biz sezon başında Ahmet Nur Çebi başkanımızla bu görev için konuşurken o da benim teknik direktörlük ile ilgili isteğimi biliyordu. Karşılıklı mutabık kaldığımız bir konuydu. ‘Eğer hocam bir gün bir takım teklifte bulunur, bu da hem seni hem de bizi mutlu ederse bu izni sana vereceğiz’ demişti. Bu konuda aylar öncesinden anlaştığımız için Adanaspor’dan gelen teklif neticesinde başkanımızdan izin istedim, o da verdiği sözü tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Önder Karaveli’ye, Adanaspor Asbaşkanı Furkan Akgül ve Kulüp Basın Sözcüsü Av. Erkin Doygun eşlik etti.

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