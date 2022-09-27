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Filenin Sultanları Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyet
27.09.2022 - 16:21 | Son Güncelleme: 27.09.2022 - 16:24
Türkiye Gazetesi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Etiketler : Voleybol,FIVB,Güney Kore,
913953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/913953.aspx
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