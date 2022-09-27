Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta Lüksemburg ile berabere kalan ve Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı eleştrilerin hedefi oldu. Milli takımın teknik direktör Stefan Kuntz, Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, eleştirilere açık olduğunu ancak başarı için birlik olmaları gerektiğini belirtti. Faroe Adaları karşısında yaşadıkları mağlubiyet sebebiyle üzüntü duyduğunu dile getiren Kuntz, şunları aktardı: Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumdan takip ediyoruz. Şimdi milli takımımızın başarısı için birlik olma zamanı.

Stefan Kuntz giderse kim gelecek? A Milli Takım için 5 teknik direktör adayı Millî takımlar sorumlusu Hamit Altıntop ile teknik direktör Stefan Kuntz “Yeni yapılanma” adıyla çıktığı yolda ay yıldızlı takımı eskiyi arar hâle getirdi, dünyada alay konusu olduk. Türk Milli Takımı, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısındaki kötü sonuçlar, bir o kadar da kötü oyun sebebiyle teknik direktör değişikliğine gidebilir. A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Hamit Altıntop ısrarcı! Kuntz’la devam yaa Millî takımlardan sorumlu TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Faroe Adaları maçı sonrasında Stefan Kuntz’a sahip çıktı.