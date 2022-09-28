Türkiye Gazetesi

A Millî Takım’ın Lüksemburg ve ardından Faroe Adaları karşısında aldığı skandal sonuç sonrası teknik direktör Stefan Kuntz’un durumu merak konusuydu. Yazarımız Hasan Sarıçiçek, bir numaralı yetkili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye Kuntz’la ilgili “Bilet tek yön mü?” diye sordu. Büyükekşi ise “Buna burada cevap veremem” diyerek akıllarda soru işareti bıraktı. TFF Yönetim Kurulu üyesi Murat Aksu ise “Play-off’u yakalamış, grupta ilk 4 maçta gol yemeden B Ligi’ne yükselmiş, son iki maç iyi değil diye hoca gönderilmez. Kuntz’a sabır gerek” dedi.

RAKİPLERİMİZ NETLEŞTİ

Millî takımın başında 11 karşılaşmaya çıkan Kuntz, 40 ayrı futbolcu kullandı. Bunlardan 13’ünün altyapı eğitimlerini yurt dışında almaları dikkat çekiciydi. Ayrıca elde gerçek bölgesinin oyuncuları olurken kanat oyuncusu Ferdi’yi orta sahada, orta saha Tolga’yı da stoperde oynatarak şaşırttı. Ve final olarak değerlendirebileceğimiz maçlarda istediğimiz sonuçları alamayıp mazeretler üreterek tepki çekti. Öte yandan EURO 2024 bileti veren Uluslar Ligi Play-off turundaki muhtemel rakiplerimizin Yunanistan, Kazakistan ve Gürcistan olması kesinleşti.

BİRLİK OLALIM

Faroe Adaları yenilgisi sonrası hakkında yapılan eleştirileri saygıyla karşıladığını söyleyen Stefan Kuntz, “Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Şimdi millî takımımızın başarısı için birlik olma zamanı” dedi.