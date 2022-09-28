Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta son iki haftadır alınan kötü sonuçlar sebebiyle pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine fırsat maçı olarak bakılıyor. Amaç dev maçı kazanarak ligin geri kalanı için büyük önem taşıyacak şekilde olumlu hava yakalamak ve yenilmezlik serisini sürdürmek. Siyah beyazlılar Vodafone Park açıldığından bu yana tarihî rakibine evinde kaybetmedi. Kara Kartal söz konusu yedi maçın üçünü kazanırken, dört mücadele eşitlikle sona erdi. Josef de Souza da derbi öncesi liderlik vasıflarını konuşturuyor.

SABIRSIZLANDILAR

Takımdaki yeni transferlere dev derbinin önemini anlatan Brezilyalı yıldız, kazanmaları hâlinde yukarıya doğru çok büyük ivme yakalayacakları bir maça çıkacaklarını söyledi. Vodafone Park’ta oynanan lig maçlarında rakiplerine kaybetmediklerini de hatırlatan Josef, bu geleneği sürdürmek zorunda olduklarını ifade etti. Tecrübeli oyuncunun bu konuşması derbi öncesinde takımın motivasyonunu tavan yaptırdı. Siyah beyazlı oyuncuların dev derbiye çıkmak için sabırsızlandıkları öğrenildi.

WEGHORST FENER'İ TANIYOR

Wout Weghorst, Beşiktaş’tan önce forma giydiği takımlarda Türk ekiplerine karşı sadece bir defa oynadı. 2019-20 sezonu öncesi Wolfsburg’un Fenerbahçe’yle 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında Alman ekibinin golünü Weghorst atmıştı.

DERBİ İÇİN PRİM DOPİNGİ

Başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael ödeme planı konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Buna göre üst üste alınacak üç galibiyette yüklü ödeme yapılacak. Fenerbahçe derbisinde alınacak galibiyette de futbolculara ekstra prim ödenecek.

KALE ERSİN'İN

Sezon başından bu yana kalesinde kriz yaşayan Beşiktaş’ta derbide kaleyi koruyacak isim belli oldu. Teknik direktör Valerien Ismael’in İstanbulspor maçında iki kötü gol yemesine rağmen tecrübesi sebebiyle formayı Ersin Destanoğlu’na vereceği öğrenildi.

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