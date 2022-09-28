Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızlarından Willian Arao’dan Beşiktaş derbi öncesi iddialı açıklamalar. “Ben ve benim gibi Türkiye’de ilk derbisini oynayacak oyuncular için bu önemli bir maç” ifadesinde bulunan sambacı “Derbiler özeldir ve ben bu sınava fazlasıyla hazırım. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim ki, kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi. Şampiyonluk için de aynı sözü veren Arao “Gelişim gösteriyoruz. Her maç daha az hata yapıyoruz. Bu da iyi bir gösterge ama hâlâ en iyi seviyemizde değiliz” sözleriyle öz eleştiri yapmaktan da geri kalmadı.

JORGE JESUS EN İYİSİ

Derbi hazırlıklarının sert ve yoğun geçtiğini söyleyen Arao “Her geçen gün daha iyi ve daha öz güvenli oynamaya çalışıyoruz ve hocamızın bizden istediklerine adapte olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Sambacı “Millî takıma gitmeyen oyuncular antrenmanlarda yüzde yüzünden de fazlasını veriyorlar ki kaldığımız yerden devam edelim. Hatta üzerine koyalım” derken, “Eminim millî oyuncular da derbiye en kuvvetli şekilde çıkmak için çalışıyorlar” açıklaması yaptı. Arao, Jorge Jesus için ise “Çalıştığım hocaların en iyisi” övgüsünde bulundu.

SZALAI'SİZ OLMAZ

Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında forma giyen tek isim olan Attila Szalai, derbide de Jorge Jesus’un vazgeçilmezi olarak boy gösterecek. Millî maçlarla birlikte sezon başından beri 20 maça çıkan Macar savunmacı “Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK

Süper Lig’de pazar günü oynanacak derbi öncesi flaş bir karar alındı. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesine misafir takım seyircisi alınmayacak. O tribünün biletleri de siyah beyazlı taraftarlara satılacak.

Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı geleneği sürdürmek istiyor: Buradan çıkış yok Takımın lideri Josef de Souza yeni transferlere derbinin önemini anlattı. Vodafone Park’taki kaybetmeme serisini hatırlattı ve takım arkadaşlarını hırs küpü yaptı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde deplasman seyircisi yok! Valilik'ten son dakika kararı... Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü koltukları da Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak.