Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray geriye kalan 7 hafta sonunda Adana Demirspor ile liderliği paylaşıyor. Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan sarı kırmızılıların şu ana gösterdiği başarılı tablonun arkasında hiç şüphesiz ki yapılan 13 transferin etkisi büyük. Ki bu alanda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un yoğun mesai harcaması, bitiriciliği camiada büyük takdir gördü. Timur bununla da kalmadı mesaisinin büyük kısmını Florya’ya harcadı. Ve hem takıma hem de teknik heyete güvendiklerini gösteren bir anlayış sergiledi ve sergilemeye devam ediyor.

HARMANLAMA

İşin teknik ve saha içi boyutuna baktığımızda ise Okan Buruk faktörü ortaya çıkıyor. Hem kendisi yeni hem de takımın büyük bir bölümü. İşte Buruk böyle bir ortamda hem geçen sezonun bazı oyunculardaki mental yorgunluğunu sildi hem de harmanlamayı iyi yaptı. 48 yaşındaki teknik adam futbolcularla yeri geliyor birebir ilgileniyor yeri geliyor ağabeylik yapıyor. Sürekli bir pozitif bakış açısında olan Buruk eskilerle yenileri kaynaştırmak için de sık sık yemekler organize ediyor. Bu da sahada tabelaya olumlu yansıyor.

KEYİFLER YERİNDE

Galatasaray’da, Adana Demirspor maçının hazırlıkları dün yapılan çalışmayla devam etti. Okan Buruk takıma çift kalede taktik idman yaptırırken, mücadele kıran kırana geçti. Forma rekabetinin yaşandığı Cimbom’da yüzler gülerken kazanan takım galibiyet pozu verdi.

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