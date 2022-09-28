Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop tartışmaları devam ediyor... Türkiye Futbol Federasyonu'nu Altıntop'tan önceki A Milli Takım sorumlusu Selim Soydan, Riva'ya sert eleştirilerde bulundu.

"HAMİT ALTIMIZI OYUYORDU"

Sabah'a konuşan deneyimli yönetici, "TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un masaya vura vura yaptığı konuşma büyük tepki gördü. Siz de bu görevi yaptınız. Hamit Altıntop'u da çok yakından tanıyorsunuz. Bu konuşma için yorumunuz nedir?" sorusuna,

"Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş" cevabını verdi.

Kuntz’a sabır gerek TFF Başkanı Büyükekşi “Bileti tek yön mü?” sorusuna “Buna burada cevap veremem” derken yönetici Murat Aksu, Alman teknik adamın başarılı olduğunu belirtip zaman istedi.

STEFAN KUNTZ KOVULMALI MI?

"En çok neye yanarım biliyor musunuz? Şenol Güneş'in takımı toparlamasına, Milli Takım'ı play-off'a taşımasına 2 maç tahammül gösteremeyenler, sanki Jorge Jesus veya Guardiola'yı göreve getirecekmiş gibi bir edayla bula bula Kuntz'u buldular. Başımıza da en büyük çorabı ördüler. Kuntz için 'sistem mistem' diyenler, Şenol Güneş'e şunun 10'da 1'i kadar destek vermediler."

"BU REZİLLİĞİN BEDELİ ÖDENMEYECEK Mİ?"

"Başımıza gelen; Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir felaket. Ama maalesef Türk futbolunu yönetenler bunun farkında değiller. Fransa'yı 2-0, Rusya'yı 3-2, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenmiş; Hırvatistan ve Almanya ile 3-3 berabere kalmış bir Milli Takım bıraktık biz Şenol Güneş'le beraber.imdi bu başarılar 2 sene önce kazanılmamış gibi davranıp, 'Enkaz devraldık' edebiyatı yapıyorlar. Ama Türk futbol kamuoyu bunu yemez. Biz 2022 Dünya Kupası elemelerinde birkaç kötü sonucun ardından bedel ödemekten kaçmadık ve görevi bıraktık. Şimdi sorarım size; şu rezil tabloyu oluşturanlar hiç bedel ödemeyecekler mi?"

Stefan Kuntz giderse kim gelecek? A Milli Takım için 5 teknik direktör adayı Millî takımlar sorumlusu Hamit Altıntop ile teknik direktör Stefan Kuntz “Yeni yapılanma” adıyla çıktığı yolda ay yıldızlı takımı eskiyi arar hâle getirdi, dünyada alay konusu olduk. Türk Milli Takımı, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısındaki kötü sonuçlar, bir o kadar da kötü oyun sebebiyle teknik direktör değişikliğine gidebilir. A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Hamit Altıntop ısrarcı! Kuntz’la devam yaa Millî takımlardan sorumlu TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Faroe Adaları maçı sonrasında Stefan Kuntz’a sahip çıktı.