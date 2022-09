Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan İtalyan çalıştırıcı, lider olarak kalmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"HER MAÇTA KANITLAMALIYIZ"

Montella, şunları söyledi:

"Umutluyuz gerçekten. Sıralamaya baktığınızda hak ettiğimiz bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Bunu da oynadığımız her maçta kanıtladığımızı düşünüyorum. Bu burada bitmiyor. Bunun devamı gelmesi gerekiyor. Bunun devamının gelmesi için de alışılmışın dışında bir yerde olduğumuz için ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. Şu ana kadar gösterdiğimiz takım ruhunu, istek ve arzuyu her maçta yansıtmamız gerekiyor. Bundan sonra her maçta bizi zorluklarla karşılayacaklar. Biz bütün bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şuana kadar yaptığımız her şeyi tekrar edip, istediğimiz noktada bitirmek istiyoruz."

BİLETLER SATIŞA ÇIKAR ÇIKMAZ TÜKENDİ

Galatasaray maçı öncesi taraftarların bütün biletleri satın almasının da çok önemli olduğunu anlatan Montella, taraftarlar ile arasında sevgi ve saygı olduğunu söyleyerek, "Başkanımız, taraftar ve kulübümüz için çok mutluyuz. Bu yola beraber başladığımızda taraftarımız bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi, zor anlarda bile yanımızda olduklarını gösterdiler. Başkanımız için, kulübümüz için gerçekten çok mutluyum. Galatasaray maçı öncesi de bütün biletleri hemen bitirmemiz bunun bir göstergesi. Böyle devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu takımın başında olduğum için gurur duyuyorum. Hocalar gelir, gider ve insanın karakteri kalır" ifadelerini kullandı.

ONYEKURU OYNAYACAK MI?

Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru’nun çalışmalara başladığını ve maç gününe kadar hazır olacağını kaydeden İtalyan teknik adam, "Maça halen birkaç gün var. Onyekuru’yu tekrardan kazanacağımızı düşünüyorum. Rakitskiy’in de kırmızı kart nedeniyle olmayacağını da net bir şekilde herkes biliyor" dedi.

"FORVETSİZ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Son 2 maça kağıt üzerinde forvetsiz çıktıklarını ancak Onyekuru’nun forvet gibi oynadığını kaydeden Montella, "Ben forvetsiz oynadığımızı düşünmüyorum. Statik özelliklerde forvetsiz çıkıyormuşuz gibi gözüküyor ama Onyekuru, kanat oyuncusundan ziyade bir santrfor. Bu halde de ne kadar ofansif olabileceğimizi herkese göstermiş olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

