Türkiye Gazetesi

Jason Denaer, Dubai'de... Fransa'nın Olympique Lyon takımında geçen 4 sezonun ardından bu yaz serbest kalan ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Belçikalı savunma oyuncusu Galatasaray'la anlaşamamıştı.

Marcao'daki belirsizlik, Denayer'in istediği yüksek yıllık ücret, Süper Lig'deki yabancı sınırı ve Galatasaray yönetimindeki dönemsel boşluk nedenleriyle transfer gerçekleşmemişti. 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer sezonu kapandıktan sonra yeni takımını Birleşik Arap Emirlikleri'nin Shabab Al Ahli takımı oldu.

FİLİP NOVAK DA DUBADİ DE

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Çek sol bek Filip Novak da kariyerine Dubai'de devam edecek. Dün menajeriyle birlikte Dubai'ye uçan tecrübeli futbolcu Al Jazira takımına imza attı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken Siyah-Beyazlı taraftar kalede kimin oynayacağını merak ediyor. Sözleşme krizi aşıldıktan sonra İstanbulspor maçında kaleye geri dönen Ersin Destanoğlu 2 isabetli şutun da gol olması nedeniyle eleştirilmişti. Teknik direktör Valerien Ismael'in Mert Günok'a döneceği düşünülüyordu. Beşiktaş'taki kaleci belirsizliği sona erdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde deplasman seyircisi yok! Valilik'ten son dakika kararı... Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü koltukları da Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak.