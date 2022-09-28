Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol gelişim direktörlüğü görevini yürüten Önder Karaveli ile yollarımız ayrılmıştır. Karaveli’den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne deneyimli futbol akademi antrenörlerimizden Halim Okta getirilmiştir. Önder Karaveli’ye kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, Halim Okta’ya yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Önder Karaveli Adanaspor'a imzayı attı! "O heyecanı kaybettiğim gün antrenörlüğü de bırakmayı düşünüyorum” Adanaspor'dan gelen teknik direktörlük görevini kabul edip "Beşiktaş Gelişim Direktörlüğü" görevini bırakan Önder Karaveli, Akdeniz'in Turuncu-Beyazlı ekibine sezon sonuna kadar imza attı. "O heyecanı kaybettiğim gün antrenörlüğü de bırakmayı düşünüyorum” diyen Karaveli, "Aylar öncesinden anlaştığımız için Adanaspor’dan gelen teklif neticesinde başkanımızdan izin istedim, o da verdiği sözü tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” sözleriyle Ahmet Nur Çebi'yi anmayı da ihmal etmedi.

HALİM OKTA KİMDİR?

Forvet mevkiinde forma giyen Türk eski futbolcu ve teknik direktör.

Oyunculuk kariyeri boyunca 7 takımda forma giyip 332 maçta 153 gol atmıştır. 1. Ligde 1993-94 sezonunda gol kralı olmuştur.

Futbola memleketinin takımı Yeni Salihlispor alt yapısında başladı. İlk kez 1985 yılında profesyonelliğe adım atan oyuncu, 2 sezon Salihli'de forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer oldu. 3,5 sezon Beşiktaş forması giyen oyuncu, Beşiktaş ile 1 kez Süper Lig Şampiyonluğu, 2 kez Türkiye Kupası Şampiyonluğu 1 kez Süper kupa ve 1 kez de TSYD Kupası Şampiyonluğu kazandı.

1990-91 sezonu devre arası Beşiktaştan Gaziantepspor'a transfer olan oyuncu yarım sezon bu takımda oynadıktan sonra. 1991-92 sezonunu Antalyaspor 1992-93 sezonunu Sakaryasporda geçirdi.

1993-94 sezonunda tekrar Antalyaspor'a dönen oyuncu, bu sezon attığı 21 golle 1. Ligde gol kralı oldu. Ayrıca attığı gollerle katkı sağladığı Antalyaspor'da sezonu Play Off Şampiyonu olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Ertesi sezon Antalyaspor ile son kez Süper Ligde mücadele etti.

1995-98 sezonları arası üç sene Balıkesirspor forması giyen Halim Okta, 1998-99 sezonunun başında futbola başladığı Yeni Salihlispor'a döndü. Burada 1,5 sezon oynadıktan sonra Kartalsporda da 1,5 sezon oynayarak futbolculuk kariyerini sonlandırdı. (Wikipedia)

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken Siyah-Beyazlı taraftar kalede kimin oynayacağını merak ediyor. Sözleşme krizi aşıldıktan sonra İstanbulspor maçında kaleye geri dönen Ersin Destanoğlu 2 isabetli şutun da gol olması nedeniyle eleştirilmişti. Teknik direktör Valerien Ismael'in Mert Günok'a döneceği düşünülüyordu. Beşiktaş'taki kaleci belirsizliği sona erdi.