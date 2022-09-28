Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un İspanyol stoperi Marc Bartra, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor’a geliş sürecini anlatan başarılı savunma oyuncusu, "Benimle olan fikirlerini anlattılar. Neler beklediklerini, ne istediklerini, beni neden istediklerini çok iyi derecede anlattılar. Yoksa bundan fikirlerinizin değişmesine yol açıyor. Buraya gedikten sonra sadece mutlu olmadım, burada ne kadar çok sevildiğimi de gördüm. Burada olmaktan dolayı da mutluyum. Doğru tercih yaptığımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

BORUSSİA DORTMUND'DA DA İLKTİ

Trabzonspor'un ilk İspanyol oyuncusu olmasına ilişkin ise Bartra, şunları söyledi:

"Aslında bahsettiğiniz durumu ben Dortmund’da yaşamıştım. Dortmund tarihinin ilk İspanyol futbolcusu olmuştum ve benden sonra bir ok İspanyol futbolcu orada oynamıştı. Trabzonspor’un ilk İspanyol futbolcusu olduğumu gelirken bana söylediler. Ben de çok şaşırdım ve mutlu oldum. Türk futbolunda daha önce oynamış, eski takım arkadaşlarım, şu an Trabzonspor’da oynayan oyuncularla, daha sonra tanıdığım Türk oyuncularla hep Trabzonspor’u konuştuk."

"Trabzonspor’un onlar için ne ifade ettiğini, onlarını Trabzonspor hakkındaki görüşlerini sordum. Aldığım bütün öneriler veya duyduğum bütün fikirler çok olumluydu. Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum."

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