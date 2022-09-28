Türkiye Gazetesi

Serie A'da Roma ve Napoli formaları giyen Konstantinos Manolas, bu yaz Olympiacos'tan ayrılıp boşa çıkmıştı. 31 yaşındaki stoperi Sharjah FC kaptı. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Manolas, resmi açıklama için hazırlanırken başına hiç ummadığı bir olay geldi.

ÇEKİMLER TAMAMLANDI MI?

Fotoğraf çekimleri için sete getirilen Aslan'a gereğinden fazla yaklaştırılan futbolcu hayvanı tedirgin edince olan oldu. Kükreyen aslanın kendisine saldıracağını zanneden futbolcu büyük bir korku yaşadı.

Sharjah FC'nin sosyal medya hesaplarından aslanın yer aldığı herhangi bir paylaşım yapılmadı. Manolas'ın çekimlere devam edip etmediği öğrenilemedi!

Jason Denayer Shabab Al Ahli kulübüyle anlaştı... Galatasaray'da yabancı sınırına takılmıştı Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Shabab Al Ahli kulübüne transfer oldu. Bir süredir menajeriyle beraber Dubai'de bulunan 27 yaşındaki futbolcu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ise Filip Novak'ın ayrılığını resmen açıkladı...