Türkiye Gazetesi

Trabzonspor camiasının tanınmış isimlerinden teknik direktör Sadi Tekelioğlu'nun, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e ilk formayı giydiren hoca olduğu ortaya çıktı.

"TRABZONSPOR DA İSTEDİ"

Lig Radyo'ya konuşan Tekelioğlu, Gölcükspor'dan öğrencisi İsmail Yüksek hakkında şunları söyledi:

"Birkaç antrenmanda İsmail'in potansiyeli hemen belli olmuştu. Özel bir oyuncu. O dönemde Trabzonspor da İsmail'i istedi. Ancak ağır davrandılar. Böyle olunca Fenerbahçe aldı. A Milli Takım seviyesine yükselmiş bir isim. Bence çok ciddi paralara Avrupa'ya gidebilir. Ancak çalışmaya devam etmeli"

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"YUSUF YAZICI HATA YAPTI"

Sadi Tekelioğlu, Lille'den kiralanan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için ise dikkat çekici bir yorumda bulundu:

"Abdülkadir ve Uğurcan bana kalırsa çoktan Avrupa'ya gitmelilerdi. Ancak kesinlikle geç değil. Hala gençler ve bunu başarabilecek kalitedeler. Yusuf Yazıcı ise erken dönerek bence hata yaptı. Keşke daha uzun süre Avrupa'da kalsaydı. Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Arsenal başta olmak üzere çok önemli kulübün gündemine gelmişken, bu kadar çabuk geri gelmesi doğru değil."

"Maalesef pek çok yetenekli oyuncumuz mental anlamda gelişim gösteremiyor, doğru ekiplerle çalışmıyorlar. Uzman diye destek aldıkları çoğu kişi, onlar üzerinden kazanç sağlıyor. Dolayısıyla seçici olmalılar ve kişisel gelişime kafa yormalılar."

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