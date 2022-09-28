Voleybol haberleri... Voleybolda sezonun ilk kupası Ziraat Bankkart’ın! Spor Toto Şampiyonlar Kupası final maçında Ziraat Bankkart, Arkas Spor’u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldı. Başkent ekibi geçen sezon da Efeler Ligi'nde şampiyonluğu kazanmıştı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)
Setler: 25-19, 26-24, 25-20
Süre: 86 dakika (25, 30, 31)
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'na Tayland mağlubiyetiyle başladı A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu. Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında 27 Eylül'de Güney Kore ile karşılaşacak.