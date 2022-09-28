Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda final heyecanı! Geçen sezon ligi şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası’nı kazanan Anadolu Efes’le karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesi merakla bekleniyor. Fenerbahçe Anadolu Efes canlı izleme yolları sorgulanıyor. FB Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusunun cevabı haberimizde!

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak mücadele şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu TRT Spor olacak.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

18:30 Maça Doğru (Canlı)

18:55 ERKEKLER BASKETBOL CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI "FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES" (Canlı)

21:00 MAÇIN ARDINDAN KUPA TÖRENİ (Canlı)

21:30 FUTBOL AKLI (Canlı)

23:00 AKTÜEL FUTBOL (Canlı)

171. RANDEVU

Ezeli rekabette iki takım 170 kez kozlarını paylaşmıştı. Bu maçların 103’ünde Anadolu Efes, 67’sinde Fenerbahçe Beko galip gelen taraf olmuştu.

İki takımın Cumhurbaşkanlığı Kupası randevusunda ise Anadolu Efes 12 kez mutlu sona ulaşmıştı. Fenerbahçe Beko ise bu kupayı 7 kez müzesine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ’ın birer şampiyonlukları bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası son 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamadı.