Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta 4 sezon geçirdikten sonra bu yaz serbest kalan ancak transfer döneminde takım bulamayan Adem Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı.

Süper Lig ekibi anlaşmanın devre arasında geçerli olmak üzere 1.5 yıllık olduğunu açıkladı.

KARAGÜMRÜK REHABİLİTASYON MERKEZİ

Süleyman Hurma'nın sahibi olduğu Fatih Karagümrük, kariyeri düşüşe geçmiş isimleri kadrosuna katıp onlardan maksimum verim alma politikasını Ljajic'le sürdürdü.

Beşiktaş'tan her yıl en az 3 milyon euro garanti ücret alan ancak performansıyla sınfta kalan Boşnak asıllı Sırp futbolcu 73 Süper Lig maçında 16 gol, 22 asistlik skor katkısı sağlarken özellikle son 2 sezon pek ortalarda görünmedi!

Burak Kapacak Karagümrük'e kiralandı! Fenerbahçe'de tutunamayanların adresi... Fatih Karagümrük, Steven Caulker'dan sonra Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak'ı da renklerine bağladı. İstanbul'u Kırmızı-Siyahlı ekibi 22 yaşındaki futbolcuyu 1 sezon kiraladı.

Steven Caulker'ın yeni adresi Karagümrük! İngiliz stoper 2 yıllık imzaladı VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran İngiliz stoper Steven Caulker'ı bedavaya kadrosuna kattı.

Colin Kazım Richards Fatih Karagümrük'te! 8 yıl sonra Süper Lig'e döndü Fatih Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli futbolcu Colin Kazım Richards ile anlaştı. Kazım, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul ekibine imza atacak.

Mbaye Diagne Karagümrük'te... Galatasaray'ın 13 milyon euroluk santrforu imzayı attı! Galatasaray'a 13 milyon euro bonservisle geldi, üste para verilip Karagümrük'e gönderildi! Sarı-Kırmzılılar bir süredir kontratından çıkmak istediği Senegalli golcüyü gönderdi. Eski gol kralıyla 1 yıllık sözleşme imzalayan Karagümrük, futbolcunun Galatasaray'dan aldığı maaşın 3'te 1'ini verecek. Geri kalan rakam ise sözleşme fesih bedeli olarak Galatasaray tarafından ödenecek.