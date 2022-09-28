Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

EN SKORER EBRAR OLDU

Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı. Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı. Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.

YARDIN HIRVATİSTAN İLE KARŞILAŞACAKLAR

A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Andrea Puecher (İtalya)

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meryem, Meliha, İlkin)

Dominik Cumhuriyeti.: Marte, B.Martinez, Gonzalez, G.Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Castillo (L) (De La Cruz, Inmaculada, D.Martinez, Caro, Jazmin, Paredes)

Setler: 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13

Süre: 142 dakika

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'na Tayland mağlubiyetiyle başladı A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu. Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında 27 Eylül'de Güney Kore ile karşılaşacak.

Türkiye Tayland canlı izleme yolları! 2022 FIVB Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Tayland hangi kanalda? FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye Tayland canlı izleme yolları nelerdir? Filenin Sultanları ilk maçına galibiyet parolasıyla çıkıyor. 23 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk maçındaki rakibi Tayland olacak. Türkiye Tayland hangi kanalda sorusuna da yanıt aranıyor. İşte; Türkiye Tayland canlı izleme yolları!