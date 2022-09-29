Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Ligde ilk iki sırayı paylaşan Adana Demirspor ile Galatasaray bu hafta karşı karşıya geliyor. Cumartesi deplasmanda Adana’ya misafir olacak olan sarı kırmızı takımda teknik patron Okan Buruk, yedi oyuncudan hiç vazgeçmedi. Eskilerden Muslera, Nelsson, Aanholt ve Kerem, yenilerden de Boey ve Oliveira ile Adana Demirspor’dan geri dönen Yunus Akgün, Buruk’un prensleri oldu. Bu oyuncular ligde geride kalan yedi haftada formayı hiç kaptırmadı. Ancak tecrübeli teknik adamın bu hafta sol bekte Aanholt’un yerine Dubois’ya forma vermesi bekleniyor.

YUSUF-RACHIA BEKLİYOR

Okan Hoca’nın ilerleyen günlerde de yorgunluk ve performansa göre bazı mevkilerde rotasyon yapmayı düşündüğü belirtildi. Ancak kelimenin tam anlamıyla Cimbom’da iki vazgeçilmez isim ön plana çıkıyor; Kerem ve Yunus. Millî yıldızlar geride kalan süreçte skora katkı anlamında beklentilerin altında kalsa da üç Türk kuralı teknik ekibin elini bir hayli kısıtlıyor. Yusuf Demir ve Rashica alternatifleri hazırda beklese de, Okan Kocuk ve Kazımcan’ın beklenen seviyeye bir türlü gelmemesi Buruk’un millî yıldızları banko oynatmasına sebep oluyor.

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