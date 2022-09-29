Türkiye Gazetesi

Filip Novak'ın ardından Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isimlerden biri daha BAE yolcusu... Mauricio Lemos'un Fenerbahçe macerası son buluyor. Emre Belözoğlu'nun tartışılan transferlerinden biri olan Uruguaylı stoperin yeni adresinin belli olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin TFF tescil listesine dahil etmediği Mauricio Lemos'un da Novak gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutacağı öne sürüldü.

MAURICIO LEMOS İÇİN FC BANİYAS İDDİASI

Fenerbahçe'nin 1,5 milyon euroya transfer ettiği ve 850 bin euro + bonuslar şeklinde maaş ödediği Mauricio Lemos ile yolar ayrılıyor. Fenerbahçe'ye faturası 4 milyon 50 bin euro olan Uruguaylı savunmacı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala ülkenin yolunu tutuyor.

Filip Novak'ı yine BAE ekiplerinden Al Jazira'ya gönderen Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u da FC Baniyas'a satmaya hazırlanıyor. Kadrosunda sadece 3 tane stoper bulunduran Arap temsilcisi, iddiaya göre 26 yaşındaki stoperin transferi için devreye girdi.

LEMOS ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarması beklenmezken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi kapanmadan Fenerbahçe'nin işi bitirmek istediği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'ne vasat bir başlangıç yapan FC Baniyas, 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak kendisine 9. sırada yer buldu.

'Verilen kararlar teknik'... Fenerbahçeli Bruma, Novak ve Lemos ligde forma giyemeyecek Fenerbahçe, Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ı, Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil etmedi. Söz konusu futbolcuların 'teknik' sebeplerle listede olmadığı açıklandı.