Türkiye Gazetesi

İstanbul Valililiği, kulüplerin kendi isteği üzerine derbilerde deplasman seyircisinin alınmayağını duyurdu. Valilik konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

3 BÜYÜĞÜN SEYİRCİSİ DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GİDEMEYECEK

"İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

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