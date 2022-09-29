Türkiye Gazetesi

Hasan SARIÇİÇEK

40 BRANŞTA KIYASIYA YARIŞ

Bursa İznik’te 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde geçekleştirilecek 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nda 40’dan fazla geleneksel sporların yanı sıra dünya mutfağından eşsiz lezzetler, kültür-sanat ve sportif etkinlikler sergilenecek. Özellikle atlı oyunlar, ulusal güreşler, geleneksel okçuluk dallarında birbirinden güzel ve heyacan dolu müsabakalar izleyeceğiz.



Bugün binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyelerinin yanı sıra Kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları yapılacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK OYUNLARI

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları’nın Orta Asya'daki geleneksel sporlar ve Türk kültürü'nün yaşatılmasını amaçladıklarını söyledi.

Erdoğan, “Spordan sanata, gastronomiden geleneksel spor deneyimlerine dek pek çok etkinliği içerisinde barındıran oyunlar her şeyden önce; kültürel ve tarihi mirası korumayı ve yaygınlaştırmayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi ve geleneksel oyunları ve yarışmaları dünya çapında yaygınlaştırmayı teşvik etmeyi amaçlıyor” dedi.

AŞÇILAR MARİFETLERİNİ SERGİLEYECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları Komite Başkanı Hakan Kazancı, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları adına Hadi Tunuslu’nun da yakından takip ettiği organizasyonda dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlere, gastronomi etkinliğinde ise 20 ülkenin mutfağı, kendi ülkelerini temsilen en iyi aşçılar tarafından tanıtılacak. Özellikle evrensel tatlar, İznik köylü pazarı, yöresel ikramlarda bulunulacak.

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