Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta sözleşmesi yılan hikayesine dönen kaleci Ersin Destanoğlu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Mevcut sözleşmede aylık 15 bin TL kazanan Ersin'in yıllık maaşı da belli oldu.

MAAŞI YAKLAŞIK 1 MİLYON TL OLDU

Beşiktaş'ta sözleşmesi çok konuşulan kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Ersin ile 4 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaştı. Mevcut sözleşmesinde ayda 15 bin TL kazanan Ersin, yeni sözleşmede yılda 700 bin euro kazanacak. Yeni sözleşmede Ersin'in aylık kazancı yaklaşık 1 milyon TL olacak.



Genç kaleci son dönemdeki performansıyla yönetimin gözüne girmeye başladı