Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Stefan Kuntz, orta sahadaki sakatlıklar sonrası Salih'i yine tercih etmemiş ve Tolga Ciğerci ile İsmail Yüksek'i çağırmıştı. Beşiktaş'ta sezona çok iyi bir başlangıç yapan 28 yaşındaki futbolcu ise Siyah-Beyazlı takımdan hiç kimsenin çağrılmadığı A Milli Takım'a gidememişti.

"BANA YAPILMIŞ SAYGISIZLIK"

VOLE'ye bir röportaj veren Salih, A Milli Takım sorusuna dikkat çekici bir cevap verdi. Tecrübeli futbolcu şunları söyledi:

"A Milli Takım'a seçilmemem bana yapılmış bir saygısızlıktır. Bana saygı göstermeyenlere de saygı duyamayacağım. Milli Takım ortamını çok iyi biliyorum. Milli Takım'da bütün orta sahalar sakatlansa bile yine Milli Takım'a gidemeyecektim. 40 kişinin arasında olmamak bana yapılmış ciddi bir saygısızlık."

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