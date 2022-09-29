Türkiye Gazetesi

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'in ilk 7 haftasında 4 gollük skor katkısı veren Georges Kevin Nkoudou, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlı kulüp, 27 yaşındaki yıldızın Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndüğünü açıkladı.

"Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

Salih Uçan'dan Kuntz ve Hamit Altntop'a... "Milli Takım'da bütün orta sahalar sakatlansa bile çağırmazlardı" Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın A Milli Takım'ın Lüksekburg ve Faroe Adaları maçları için için açıklananan aday kadroya çağrılmaması tartışma başlatmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yönetici Hamit Altıntop'tan sözünü sakınmadı.

REDMOND DA AMELİYAT OLMUŞTU

Beşiktaş'ın sol kanadında kimin oynayacağı merak konusu... İngiliz futbolcu Nathan Redmond derbi öncesi elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti. Teknik direktör Valerien Ismael, N'Koudou ismini ilk 11'de düşünüyordu.

Rachid Ghezzal'in geri dönme ihtimali bulunan Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un kanat forveti olarak Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlama ihtimali güçlendi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek! Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken Siyah-Beyazlı taraftar kalede kimin oynayacağını merak ediyor. Sözleşme krizi aşıldıktan sonra İstanbulspor maçında kaleye geri dönen Ersin Destanoğlu 2 isabetli şutun da gol olması nedeniyle eleştirilmişti. Teknik direktör Valerien Ismael'in Mert Günok'a döneceği düşünülüyordu. Beşiktaş'taki kaleci belirsizliği sona erdi.