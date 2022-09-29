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Voleybol haberleri... Filenin Sultanları Hırvatistan'a set vermedi, Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktı
29.09.2022 - 19:37 | Son Güncelleme: 29.09.2022 - 19:40
Türkiye Gazetesi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu 4.maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı bir maç kala garantiledi.
Etiketler : Voleybol,
914976 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/914976.aspx
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