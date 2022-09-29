Türkiye Gazetesi

İngiliz The Sun gazetesi bugün ilginç bir habere imza attı. Habere göre; Diniyar Bilyaletdinov, Rusya ordusuna katıldı.

Rusya'nın EURO 2008'deki yıldızlarından olan orta saha oyuncusu turnuvanın ardından Premier League ekibi Everton'a transfer olmuş ve uluslararası bir üne kavuşmuştu. 37 yaşındaki eski futbolcu kariyerine 2019'da son verdi.

BABASI AÇIKLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre önce kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkede büyük bir göç dalgası yaşanırken Diniyar Bilyaletdinov ise askere gitmeyi tercih etti.

Baba Bilyaletdinov, "Diniyar celp aldı. Duyguları ifade etmek çok zor. 19 yıl önce askerlik yaptı ama sonrasını tamamen spor ile geçirdi. Aradan çok uzun bir zaman geçti" sözleriyle haberi doğruladı.

10 MİLYON EUROYA EVERTON'A

1985 Moskova doğumlu Diniyar Bilyaletdinov, profesyonel futbola Lokomotiv Moskova'da başladı. Burada geçirdiği beş yılın ardından Everton, 2009 yazında 10 milyon euro'luk bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna kattı.

EURO 2008'de yarı final oynayan Rusya'nın o dönem gözde isimlerinden olan Diniyar, bu performansıyla Premier Lig'e adımını atmıştı.Milli formayı 46 kez giydi.

Rusya iyice köşeye sıkıştı! Gençler kaçınca gözünü emeklilere çevirdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanı sonrası hızla ülkeden kaçışlar başladı. Ülkede kalan kişiler ise orduya katılmamak için direniyor. Gençler kendi bacaklarını kasıtlı olarak kırıp cepheye gitmenin önüne geçmeye çalışıyor. Rusya ordusunun çaresizce gözünü emekli askerlere çevirdiği ve orduya girmeye zorladığı iddia edildi.

ABD'den Rusya ile savaşan Ukrayna'ya milyar dolarlık silah yardımı Amerikan yönetimi Rusya'ya beklenenin üzerinde direnç gösteren Ukrayna'ya yeni bir silah yardımı kararı aldı. ABD Ukrayna'ya yüzlerce zırhlı araç, roketatar ve drone sistemlerini içeren 1,1 milyar dolarlık ek savunma yardımı sağlayacak.