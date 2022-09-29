Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yüksek IQ'lu İspanyol futbolcusu Juan Mata, GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY KENDİSİNE GETİRDİ

Sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında neler hissettiğinin sorulması üzerine Mata, "İlk defa Galatasaray forması giydiğim için çok gurur duydum. Arkadaşlarımla birbirimize alışmaya başladık. Birlikte oynuyor olmamız ve binlerce taraftarın olduğu dostluk maçında sahada olmak gerçekten harika bir histi. Uzun bir aradan sonra, antrenman yapmamış ve takımla oynamamış biri olarak sahada olmak benim için önemliydi. Kendimi gözlemleme ihtiyacı hissettim. Ama arkadaşlarımla iyi bir bağlantı kurabildiğimi ve iyi bir performans çıkarabildiğimi gördüm. Dolayısıyla oynadığım için mutlu oldum" diye cevap verdi.

TRANSFER SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Transferinin çok hızlı geliştiğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Çok hızlı bir şekilde imzaları attık. Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak için, unvanlar kazanmak için ve tabii ki gerçekten oynamak için geldim ve bunu da çok istiyordum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişti. Transfer dönemi bitmek üzereydi. Benim menajerim de hocamızla çok hızlı bir şekilde konuşmaları gerçekleştirdi. Biz de zaten çok heyecanlıydık buraya gelmek için. Hızlı bir şekilde uçağa atladım ve transfer dönemi kapanmadan önce buraya geldim" şeklinde konuştu.

JUAN MATA'NIN TÜRKİYE ANILARI

Futbol kariyeri hakkında konuşan İspanyol futbolcu, "Türkiye ile ilişkim çok eskiye dayanıyor" diyerek unutamadığı anılarını anlattı:

"Benim aslında Türkiye ile ilişkim çok eskiye dayanıyor. Benim, İspanya milli takımıyla maçımı hatırlarsak, ilk önce Bernabeu'da Türk Milli Takımı ile karşılaşmıştık. İkinci maçımız da burada İstanbul'da eski Ali Sami Yen Stadımızda oynamıştık. O yüzden, o zamandan gelen bir bağlantım var Türkiye ile. Valencia'dan sonra Chelsea'ye geçtim. Ardından Manchester United'da 8 yıl geçirdim. Çok harika taraftarlar ve harika statlar vardı orada. Çok keyif aldım."

"Güzel bir kariyer geçirdiğimi düşünüyorum. Şimdi de bu güzel şehrin (İstanbul) tadını çıkarmaya çalışıyorum. Burada da çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yere geldim. Geçmişte burada (Türkiye'de) oynamıştık ama bir takımda olduğun zaman, başka bir takıma gitmeyi hayal etmek çok zor. Çünkü o zaman kendi takımınıza odaklanmış oluyorsunuz."

Bursaspor ile, Fenerbahçe ile, Başakşehir ile oynadık. Çok büyük Türk oyuncular vardı. Mesela Arda Turan gibi. Onları gördüğüm zaman heyecanlanıyordum, ne kadar güzel oynuyorlar diye düşünüyordum o zamanlar."

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