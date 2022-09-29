Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, 2022 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Hırvatistan maçını set vermeyerek kazandı ve bitime tek maç kala son 16 turunu garantiledi. Gruptaki 5. amç ev sahibi Polonya ile... Güçlü bir kadroya sahip Polonya'yı da yenersek grup liderliği gelecek.

"NELER YAPABİLDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabaka sonrası açıklamada bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bugün yapmamız gerekeni yaptık. Polonya ile oynayacağımız maça bir gün dinlenmemin ardından hazır gideceğiz." dedi.

Guidetti, Polonya için ise "Polonya çok güçlü bir rakip çok iyi oynuyorlar. Polonya ile yaptığımız her maç zor oluyor. Polonya'ya karşı Polonya'da oynayacak olmamız daha da zor. Ama, neler yapabildiğimizin farkındayız." yorumunda bulundu.

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DERYA CEBECİOĞLU: DOLU TRİBÜNLERİ SEVERİZ

Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, "Bu turnuvada madalya almak istediğimiz için kendi oyun performansımızın her maç üstüne koyarak geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cebecioğlu, "Biz Türkler olarak dolu tribünlerle oynamayı seviyoruz. Tribünlerin dolu olması güzel olacak. Son maçımız ev sahibi Polonya ile olması bizi çok daha motive ediyor. Onları kendi evlerinde yenmek istiyoruz." dedi.

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar ise, "Polonya maçı çok zorlu geçecek. Zaten ev sahibi, tribünler dolu olacak, çok iyi voleybol oynuyorlar. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Sahada en iyisini verip kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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