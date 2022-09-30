Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan isimlerinden olan Salih Uçan, A Millî Takım’ın Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynadığı maçlar için açıklanan aday kadroda yer almamıştı. Bu duruma isyan eden yıldız oyuncu, Vole’ye yaptığı açıklamada kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi. Millî Takım’a çağırılmama konusunun kendisini en çok üzen olay olduğunu söyleyen Uçan, “Düşündükçe sinirleniyorum. Kamplardan önce gizli bir aday kadro açıklanır. Ben, 40 kişilik havuzun içine bile almadılar” diye konuştu.

O KADAR KÖTÜ MÜYÜM?

Şenol Güneş’in de kendisini millî takıma çağırmadığını ama hep aday havuzunun içinde olduğunu söyleyen yıldız oyuncu “Bu kampta bana yüzde yüz saygısızlık yapıldı. Bir oyuncu sakatlandı iki isim çağrıldı ama ben yine yoktum. Bütün orta saha sakatlansa da yine gidemeyecektim. Beşiktaş gibi bir camiada oynuyorum, 40 kişilik ekip arasında olmayacak kadar bir durumum da yok. Bana yapılan bu saygısızlığı kabul edemem. Bana saygı göstermeyenlere karşı da saygı duyamayacağım” ifadelerini kullandı.

OYNAMAYA HAZIRIM

Beşiktaş derbisine ekstra motivasyonla hazırlanan Michy Batshuayi, Jorge Jesus’tan forma istedi. Antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Belçikalı, kendisiyle yakından ilgilenen hocasına ilk on bir için hazır olduğunu söyledi.

DELE ALLI BEKLEYECEK

Beşiktaş’ın derbide orta üçlüsünde kimlerin olacağı şekilleniyor. Dele Alli’nin sakatlığını atlatmasına rağmen ilk 11’de yer almayacağı öğrenildi. Gedson, Josef ve Salih Uçan’dan oluşan üçlüyü bozmak istemeyen Valerien Ismael, Dele Alli’yi hamle oyuncusu olarak kurmayı planlıyor.

ERSİN'DE İŞLEM TAMAM

Beşiktaş’ta uzun zamandır kaleci Ersin Destanoğlu ile yaşanan anlaşmazlık sona erdi. Önceki sezonda yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan genç kaleciyle sözleşme uzatma görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamıştı. Bunun üzerine Ersin bu sezon iki maçta yedek kulübesinde bekledi. Motivasyonu da düşen 21 yaşındaki oyuncunun kalesine gelen topların çoğunun golle sonuçlanması üzerine tepkiler artmıştı.

O ŞİMDİ MUTLU

Altyapıdan yetişen genç kalecinin kazancı da dört yıllık imza attıktan sonra ciddi ölçüde artacak. Aylık 15 bin lira kazanan Ersin’in yıllık ücreti 700 bin avro olacak. Böylelikle aylık kazanç da 1,2 milyon lirayı bulacak. Beşiktaş’ta devam edeceği için oldukça mutlu olan Ersin Destanoğlu’nun yeni sözleşmeye bugün ya da yarın imza atması bekleniyor.

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