Haftanın maçında eski takımı Beşiktaş’a karşı Fenerbahçe’nin gol umudu olarak sahne alacak Michy Batshuayi’den iddialı sözler geldi. “Derbiyi kazanmak istiyoruz” diyen Belçikalı golcü, “Benim için özel bir karşılaşma olacak. Eski takımıma karşı mücadele edeceğim. Millî maçlardan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum. Maça etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum” ifadesinde bulundu. Derbinin doğum gününe denk gelmesinin de hoş bir tesadüf olduğunu belirten Belçikalı “En güzel hediye, alacağımız galibiyet olacaktır” dedi.

ÖNCELİĞİM GOL ATMAK

Türkiye’de çıktığı dört derbide skora katkı sağlayamayan Batshuayi, “Bir forvet oyuncusu olarak gol atarsam kendimi daha iyi hissedeceğim. Bu benim görevim” derken, gol sevinci planlaması yapıp yapmadığına dair soruya, “Önemli olan gol atmak. Gol atarsam görürsünüz” cevabı verdi. Beşiktaş’ın oyun stilini tanıdığını söyleyen Belçikalı “Bu değişebilir ama ben de oyunumu değiştirebilirim” sözleriyle öz güvenini vurguladı. Stattaki atmosferi yakından bildiğini belirten Batsman “İki takım için de şanslar %50-50” diye konuştu.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe, Serdar Aziz’in maç eksiği, Peres’in de sakatlığı sebebiyle derbide sistem değişikliğine gidecek. Elinde Henrique ve Szalai dışında stoper kalmayan Jorge Jesus, maça 4-4-2 dizilişiyle çıkacak. Stoperlerde bir sıkıntı yaşanması hâlinde Arao bu mevkide sorumluluk alacak.

YEDEKLER HAZIR KITA

Beşiktaş karşısında Fenerbahçe’nin en önemli kozlarından biri güçlü yedek kulübesi. Eksiklere rağmen Jesus’un seçeneği bol. Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, Zajc, Serdar Dursun ve İsmail Yüksek’in maça kulübede başlaması bekleniyor. Jesus “Benim ideal on birim yok, müsait on birim var” diyerek as yedek ayrımı yapmadığını söylemişti.

FENER'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres ile Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Kasığındaki sakatlık yüzünden uzun süre takımdan ayrı kalan Serdar Aziz de iyileşmesine rağmen maç eksiği sebebiyle kadroda yer almayacak.

Derbilerin efendisi! Fenerbahçe'nin en büyük kozu, Portekizli teknik direktörü... Türkiye’deki ilk dev sınavını Beşiktaş’a karşı verecek olan Jorge Jesus bu tür maçlara alışık. Kurt hoca Sporting, Benfica ve Flamengo ile oynadığı derbilerde rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Fenerbahçe’yi gol makinesine çeviren 68 yaşındaki teknik adam, hırsıyla takımı ileri taşıyor.