Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un yıldızı Anastasios Bakasetas, Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluslar Ligi’nde Yunanistan’ın Kuzey İrlanda’yı 3-1 yendiği maçta oyunu ve asistiyle maça damga vuran Bakasetas “Trabzonspor beni komple bir oyuncu yaptı” dedi. Millî takıma katkısının tesadüfen gelişmediğini söyleyen Yunan oyuncu “Futbol bir takım oyunu. Tek başına olmaz. Takım bana yardımcı olmasa bu performansı gösteremezdim” ifadelerini kullandı.

ÖZ GÜVEN SAĞLADIM

“Birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım” diyen Bakasetas “AEK’da ve millî takımda bir kanat oyuncusu olarak görülüyordum ancak çizgide oynadığımda tam performans veremiyordum. Trabzonspor’a geldiğimde ise tam anlamıyla ‘komple’ bir oyuncu oldum.Bu kulübe geldiğimden beri düşünce tarzım çok değişti. Sorumluluk almak karakterimi olgunlaştırdı. Takımımın arkamda olduğunu bilmek bana öz güven sağlıyor” diye konuştu.

700 BİN AVRO GELİYOR

Trabzonspor, 2018’de 1,4 milyon avroya Meksika ekibi Tijuana’ya sattığı Fabion Castillo’nun son taksitini alamadığı gerekçesiyle konuyu FIFA’ya taşımış ve haklı bulunmuştu. Konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götüren Meksika ekibi bir tokat da CAS’tan yedi. Bordo mavililere faiziyle birlikte (yaklaşık 700 bin avro) ödeme yapılacak.

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