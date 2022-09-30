Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın transferin son gün kadrosuna kattığı Juan Mata, GS TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu şampiyon olmak için sarı kırmızılılara geldiğini belirtip “Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak, unvanlar kazanmak ve gerçekten oynamak için geldim. Dolayısıyla transferim çok hızlı bir şekilde gelişti. Teklif gelince çok heyecanlandım. Hızlı bir şekilde uçağa atladım ve transfer dönemi kapanmadan önce geldim” dedi.

TAKIM BİR HARİKA

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilk defa parçalı formayı giyen 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, performansını ise şu sözlerle değerlendirdi “Binlerce taraftarın olduğu maçta sahada olmak gerçekten harika bir histi. Antrenmansız geçen uzun bir aradan sonra sahada olmak benim için önemliydi. Arkadaşlarımla iyi bir bağlantı kurabildiğimi ve iyi bir performans çıkarabildiğimi gördüm. Takımda harika bir atmosfer var. Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da çok kaliteli insanlarla birlikte olduğumuzu hissediyoruz” diye konuştu.

KEREM VE YUNUS HARİKA OYUNCULAR

Mata, takım arkadaşları Kerem ve Yunus’un çok iyi oyuncular olduğunu söylerken “Bire birde çok iyiler. Genç ve kaliteliler. Üst seviyeler için hem Galatasaray’da hem de millî takımda sürekliliğe ihtiyaçları var. En üst seviyede oyuncu olmak için her gün daha çok çalışmak gerekir. Çalışmaktan kaçmasınlar” nasihatinde bulundu.

ARDA'YA JÜBİLE

G.Saray Başkanvekili Erden Timur, “Her bölgede çok ciddi anlamda kariyerli ve kabiliyetli isimlerle yedeklenmiş, 6-7 yıldız oyuncu aldık. Takımdan çok memnunum. Dört büyükler son 35 sezonda şampiyonluk için bu kadar iyi kadrolar kurmamıştı. Arda Turan değerimizdir, kendisine jübile yapacağız” dedi.

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