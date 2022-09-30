Türkiye Gazetesi

Galatasaray son dakika haberleri: Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, geçtiğimiz haftalarda futbolu bıraktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Turan'ın kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Başarılı ismin sarı kırmızılı ekipte antrenör olarak görev alacağı öne sürülürken, jübile konusu da gündemde.

"ARDA'YA HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK"

Geçtiğimiz günlerde İstanbulspor'la hazırlık maçı yapan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Turan’ın teknik ekipte yer alıp almayacağının sorulması üzerine, "Arda bizim için çok değerli. İlk oynadığı zaman beraber oynadık. Türk futbolu için çok önemli, değerli bir isim. Galatasaray’ın kapıları Arda için her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.

"Futbol sonrası hangi konuda futbolunda içerisinde olacağına karar verecektir" diyen Buruk, "Bununla ilgili geliştirecektir. Kendine yatırım yapacaktır. Arda’ya her zaman kapımız açık. Şu anda bizim bir şeyimiz olmadı. Galatasaray için de çok emek verdi, önemli şeyler yaptı" dedi.

35 yaşındaki Arda Turan, 12 Eylül'de paylaştığı bir video ile futbolu bıraktığını duyurmuştu.

"ARDA İÇİN JÜBİLE DÜŞÜNÜYORUZ"

Sarı kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da Arda Turan'ı, satın alması an meselesi olduğu Belçika ekibi Olympic Charleroi'nın teknik direktörü yapacağı iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrası Erden Timur, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arda Turan için bir jübile maçı planladıklarının altını çizen Erden Timur, "Arda Turan, çok büyük bir Galatasaraylıdır. Galatasaray taraftarının her zaman sahiplenmesi, sahip çıkması gerekir. En kariyerli yerli futbolcudur ve gurur duymalıyız ki Galatasaraylıdır, altyapımızdan çıkmıştır. Barcelona, Atletico Madrid gibi kulüplerde oynamış, Avrupa'da finaller oynamış. Teknik adamlık olarak Fatih Terim'dir, futbolculuk ta da en başarılısı Arda Turan'dır. Arda'ya jübileyi düşünüyoruz. Ayrıca Galatasarayımıza hizmet vermiş ve jübile yapmamış diğer oyuncularımız için de aynı şeyi düşünüyoruz. Hiçbir şey için geç değildir. Başka bir şey düşünüyoruz. Okan Hocamız da bu konulara çok önem ve değer veriyor" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'dan Arda Turan paylaşımı... "Seninle rakip olmak zevkti" Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, bugün futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan için sosyal medya hesaplarından Portekizce ve Türkçe olarak "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim" mesajı paylaştı. Arda Turan'ın profesyonel futbolcu kariyerine son vermesi İspanya'da da yankı buldu.