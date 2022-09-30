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Son dakika: Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi
30.09.2022 - 13:33 | Son Güncelleme: 30.09.2022 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Hull City, Teknik Direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Etiketler : hull city,acun ılıcalı,şota arveladze,
915252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/915252.aspx
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