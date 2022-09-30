Türkiye Gazetesi

Dünyanın en ünlü dağ yarışlarından TOR330’da Garmin Türkiye ekibinden Sadık Taşkın, üç yıldır hazırlandığı koşuyu başarıyla tamamladı. 350 kilometrelik alan ve Everest Dağı’nın yaklaşık 3 katı eden 27 bin metre yükseklik kazanımına sahip oldukça zorlayan, ancak buna rağmen pes etmeyerek yarışı tamamlayan Taşkın, TOR330’a Türkiye’den katılarak bu başarıyı elde eden sporcuların arasında yer aldı.

“HAYALİNİ KURDUĞUM YARIŞ BAŞLADIĞINDA BACAKLARIM SİNYAL VERDİ”

Sadık Taşkın, bu heyecanlı yarış sonrası duygularını şöyle ifade etti:

“Yarış startı verildiğinde kendimi oldukça iyi hissediyordum. Düşük tempoda ilerlerken, henüz 4 km çıkışında bacaklarım sinyal vermeye başladı. Sanki bir önceki gün 100k yarışından çıkmış gibi yorgunluk hissiyatını aldım. Ben ilerlemeye çalıştıkça bacaklarım beni geri çekiyordu, buda yarışın başında motivasyonumun düşmesine sebep olmuştu. (Neden? Ne olmuş olabilir diye düşünürken sonra aklıma Yarış alanına gelene kadar kocaman bavul ile koşturmalarım geldi, hani İtalya’da Tren istasyonlarında grevin olduğu zaman olan koşturmaca, evet bu beni oldukça yıpratmıştı.) İlk tırmanışı zar zor bitirdikten sonra oturup düşündüm. Yoksa hayalini kurduğum yarış burada son mu bulacaktı… Bu yorgun bacaklar ile 300 km üzeri 27 bin metre tırmanışı nasıl çıkaracaktım?”

“MOTİVASYONUMU SAĞLADIM: KENDİMİ SIFIRLADIM”

Sadık Taşkın, yarışta yaşadığı problemi nasıl atlattığını da şöyle anlattı:

“Yarıştan önce sene boyunca kurguladığım senaryonun motivasyon dolu hikayesinin erkenden de olsa startını verdim. Bu maceranın ana fikri, yarışın 3. günü bende işlemeye başladı. Üçüncü gece güzel bir uyku çekerek İlk 2 gün boyunca benim için yarışın en sancılı dönemi, yorgunluğumu atamadığım halim gitmiş kendimi sıfırlamış hale getirmiştim. Asıl yarış şimdi başlıyordu hadi bakalım…

Gece etaplarında her zaman kendimi daha rahat, özgür hissettiğim, iyi koştuğuma inandığım zamanlardır. Motivasyonum yüksek ve ilk uykumu aldığım gün olan 4. gün bende yarışın seyrini bir anda değiştirdi.” Kontrol noktalarına hızla ulaşıp buralarda fazla vakit kaybetmeden ilerliyorum. Dondurucu soğuk etap geçişlerinden, yerdeki taşlarda gördüğüm suretlerden arınmış şekilde devam ediyorum. Hatta etapta yalnız ilerlediğim anlarda gaipten duyduğum konuşmalarda kesilmişti. Kesinlikle TOR farklıydı. Daha öncede çok uzun mesafelerde yer aldığım halde zihnimde böylesi git geller yaşamadım. Yine de kayalarda duran koyunlara selam olsun.

“YILLARDIR HAYALİNİ KURDUĞUM YARIŞI BİTİRDİM”

Ve beklenen an… Türkiye’den bir sporcu, dünyanın en ünlü dağ yarışlarından TOR330’u alkışlar eşliğinde bitiriyor… Taşkın, o anki duygularını şu cümlelerle dile getirdi:

“310. km Saint-Rhemy En-Boses; o ana kadar telefonum iletişime kapalı, tamamen yarışa odaklı, kendimi kapatmış şekilde ilerledim. Telefonla sevdiklerimle konuştuktan sonra artık yarış benim için bitmiş, kutlama modunda son 30 kilometreye geçtim. Col De Malatra yarışın son çıkış bölgesi sonrası, iniş ağırlıklı 17km kalıyor. Tor hedefini koyduğumdan beri Malatra bölgesine olan hayranlığım, oraya ulaştığımda bir kat daha arttı. Burada fotoğraf molası verdikten sonra hızla finişe ilerledim. Son 1 km finiş geçidinde coşkulu bir karşılama bizleri bekliyor. Burada farkında olmadan 4 pace tempolara bile düşmüşüm. Yıllardır hayalini kurduğum yarışı sağlıcakla bitirdim.”

128 saat 40 dakikalık zorlu macera son bulmuş. Yarışı bitirmenin sağladığı özgüven, yeni zorlu hedeflere yelken açmamı sağlayacaktı. Kim bilir bu mesafenin üstünü koşmayı deneyecek miyim? Yarışı bitirme sürem ile bu hakka sahip olmam acaba dedirtmiyor değil. Bekleyip göreceğiz.