Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Mesut Özil, sırt ağrılarından dolayı ameliyat olacağını açıkladı.

Sezon başında Fenerbahçe'de ayrılarak Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bir süre daha yeni takımına katkı veremeyecek.

SADECE 21 DAKİKA OYNADI

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mesut, "Ne yazık ki bir süre daha oynayamayacağım. Bu hafta sonunda sırt ağrılarım nedeniyle ameliyat olacağım. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkmak için her şeyi yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli forma ile 1'i Süper Lig, 2'si Avrupa kupaları olmak üzere 3 maçta 21 dakika süre aldı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz hafta ameliyat kararını kamuoyuna duyurmuştu.

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