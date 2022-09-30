Türkiye Gazetesi

Serie A'da Atalanta ile birlikte ilk 7 haftada liderliği paylaşan Napoli'de Kim Min-jae eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Bu Fenerbahçe'den 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olan 25 yaşındaki stoper, ikincisi son şampiyon Milan'ı devirdikleri maç olmak üzere Serie A'da 6 maçta 2 gol atmıştı.

ELİT STOPERLER ARASINDA

Güncel piyasa değeri 25 milyon euroya kadar yükselen Kim Min-jae, dünyada "elit stoperler" arasına girmeyi başardı.

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Lazio’nun Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve Milan’ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez ödül için aday gösterilmişti.

Kim Min-jae rekor bonservisle Manchester United yolunda! Napoli'nin bu yaz Fenerbahçe'ye 18 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-jae, İtalya'da fazla durmayacak gibi görünüyor. Napoli'ye 5 yıllık imza atan 25 yaşındaki futbolcuya Manchester United talip oldu. İngiliz devi Kim Min-jae'nin 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek önümüzdeki yaz kadrosuna katmak istiyor.

Merih Demiral ile Kim Min-jae, Serie A'da ayın futbolcusu olmak için kapışıyor Serie A'da Atalanta'da forma giyen milli stoper Merih Demiral, Fenerbahçe'nin 18 milyon euroya Napoli'ye sattığı Kim Min-jae ile birlikte eylül ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Atalanta ve Napoli, Serie A'da geride kalan 7 haftada 17'şer puanla ilk 2 sırada yer alıyor.