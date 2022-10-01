Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve akşam saatlerinde Adana'ya uçtu.

Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerden Mauro Icardi ve Yusuf Demir sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Juan Mata ise ilk kez kafileye dahil oldu. 22 kişilik kadroda Mathias Ross da yer almıyor.

Adana Demirspor - Galatsaray maçı yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

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GALATASARAY MAÇ KADROSU

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Sacha Boey.

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