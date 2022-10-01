Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Süper Lig'in 8. haftasında, aynı puanda olan ve averajla ilk 2 basamakta sıralanan iki takım, Adana Demirspor ile Galatasaray bugün Yeni Adana Stadında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da oynadıkları 7 maçta beşer galibiyet, birer beraberlik ve birer mağlubiyet aldı. Adana Demirspor son 4, Galatasaray ise son 5 maçını kaybetmedi. Adana Demirspor'dan önceki lider Konyaspor'u alaşağı edip geçen hafta maç fazlasıyla geçici de olsa zirveye oturan sarı kırmızılılar, bu defa koltuğun tek hakimi olmak istiyor.

DEMİR'DEKİ 5 ESKİ ASLAN

Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Yusuf Demir ve Icardi kamp kadrosuna alınmadı. Son iki sezonunu Adana ekibinde kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, parladığı takıma karşı mücadele edecek. Yunus, mavi lacivertli formayla geçen sezon Galatasaray'a 2 lig maçında 3 gol atmıştı. Adana Demirspor'un kadrosunda ise daha önce sarı kırmızılı formayı giymiş beş oyuncu bulunuyor. Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Belhanda ve Onyekuru görev verilmesi halinde eski takımlarına karşı oynayacak.

Galatasaray kafilesi Adana'da... Icardi ve Yusuf Demir maç kadrosunda yok, Mata ilk kez! Süper Lig'de lider Adana Demirspor'la averajla 2. sıradaki Galatasaray'ın Adana'daki kapışması merakla bekleniyor. Sarı-Kırmızılı kafile bugün akşam saatlerinde Adana'ya indi. Mauro Icardi ile Yusuf Demir Adana'ya götürülmedi. Yeni transferlerden İspanyol yıldız Juan Mata ise ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'ın Arda Turan planı! Haftalardır bekleniyordu, Erden Timur açıkladı Galatasaray son dakika haberi: Geçtiğimiz haftalarda futbolu bıraktığını açıklayan Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın geleceği merak ediliyor. Sarı kırmızılı ekipte antrenörlük görevine getirileceği iddia edilen Turan ile ilgili son açıklama Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan geldi. Timur, jübile konusuna değindi, verilen kararı açıkladı. İşte detaylar...