Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta son maçlarda kaybedilen puanlar, kalede ve savunmada yaşanan aksaklıklara bağlanmıştı. Teknik direktör Valerien Ismael kamuoyunda oluşan baskıya rağmen derbide radikal değişikliklere gitmeyecek. Ersin Destanoğlu'nun kalesine gelen iki topu da içeri alması, Necip Uysal'ın da Başakşehir maçında gole sebep olan hata yapması sebebiyle gözler Emre Bilgin ve Tayyip Talha'ya çevrilmişti. İki genç oyuncunun derbide ilk 11'de oynaması beklenirken, Fransız teknik adam ana planında tercihini tecrübeden yana kullanmaya karar verdi.

ÖZEL TERAPİ

Valerien Ismael daha önce defalarca büyük maç tecrübesi yaşamış olan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'a güveniyor. İki oyuncunun da pazar akşamı Fenerbahçe ile oynanacak maçta ilk 11'de olması ağır basıyor. Fransız teknik adam planlarında bir değişikliğe gitmediği takdirde kalede Ersin, stoperde ise Necip Uysal olacak. Son idmanlarda özel olarak ilgilendiği iki oyuncuya motivasyon konuşmaları yapan Valerien Ismael'in "Hırsınızı, tutkunuzu görmek istiyorum. Hata yapmaktan asla korkmayın" dediği öğrenildi.

REDMOND GÖREVE

Derbinin kilidini N'Koudou ile çözmeyi planlayan Ismael'in planları, oyuncunun beklenmedik sakatlığıyla değişti. Uzun süredir forma giyemeyen ve daha takımla yeni idmanlara başlayan Ghezzal'ı ilk 11'de düşünmeyen Fransız teknik adam N'Koudou'nun yerine Redmond'a forma verecek.

SALİH HIRS KÜPÜ

Salih Uçan, Fenerbahçe maçını iple çekiyor. Eski takımına karşı oyananacak maç öncesi idmanların en hırslı ismi olan tecrübeli oyuncunun, skora katkı sağlamak için çok istekli olduğu öğrenildi. Salih bu sezon 7 maça da ilk 11'de başladı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

BONSERVİSİ 7 MİLYON

Beşiktaş, altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu ile 4 yıllın zamlı sözleşme imzaladı. Aylık 15 bin lira alan Ersin, yeni sözleşmeyle yıllık 700 bin avro kazanacak. Emirhan İlkhan'ın sözleşme maddesi kullanarak 4,5 milyon avroya Torino'ya gitmesi üzerine tedbir alan yönetim Ersin'e 7 milyon avrolu çıkış maddesi koydu. Bu ücret her yıl için 1 milyon avro artacak.

Batshuayi Beşiktaş'ı gözüne kestirdi: Gol atayım görürsünüz Doğum gününde Beşiktaş derbisine çıkacağını söyleyen Belçikalı oyuncu “Bana en büyük hediye galibiyet olacak” derken “Gol atarsan sevinecek misin?” sorusuna bu cevabı verdi.

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