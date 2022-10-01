Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Derbide Beşiktaş'a misafir olacak Fenerbahçe'de bütün hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Ligin en skorer takımı olarak bol gollü bir galibiyet hedefleyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus kendinden ve oyuncularından emin. Beşiktaş'ın savunma zaaflarını tespit eden Portekizli çalıştırıcı takımına tam saha pres talimatı verdi. Rakip defansın baskı altında ciddi top kayıpları yaptığını vurgulayan Jesus, "Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerek" diyerek özellikle ön alanda şiddetli pres istedi.

HIZLI ATAK İKAZI

Maç boyunca agresif bir oyun tarzı benimsemeleri gerektiğini vurgulayan Jorge Jesus, "Her top için savaşacağız. Skor ne olursa olsun oyun disiplininden ödün ve coşkumuzdan ödün vermeyeceğiz" derken, hücum presin kaleci Ersin'den başlayacağını ifade etti. Genç eldivenin uzaktan toplar konusundaki eksikliklerine de dikkat çeken Portekizli, aynı zamanda oyuncularına bol şut talimatı verdi. Beşiktaş'ın hücum varyasyonlarını da oyuncularına anlatan tecrübeli hoca, hızlı ataklarda hata istemediğinin altını çizdi.

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Derbilerin efendisi! Fenerbahçe'nin en büyük kozu, Portekizli teknik direktörü... Türkiye’deki ilk dev sınavını Beşiktaş’a karşı verecek olan Jorge Jesus bu tür maçlara alışık. Kurt hoca Sporting, Benfica ve Flamengo ile oynadığı derbilerde rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Fenerbahçe’yi gol makinesine çeviren 68 yaşındaki teknik adam, hırsıyla takımı ileri taşıyor.