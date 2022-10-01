Türkiye Gazetesi

Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Shaban Zenku, ilginç bir haberle gündemle. Zenku, yaşadığı kararsızlık sonrası sadece bir yılda üç farklı milli takım forması giydi.

BİR YILDA ÜÇ FARKLI MİLLİ TAKIM

Arnavutluk asıllı Kuzey Makedonyalı olan 18 yaşındaki futbolcu Almanya'da doğdu ancak önce davet edildiği Kosova genç milli takımının formasını giydi. Burada kendisini gösterme fırsatı bulamadı. Kısa bir süre sonra Arnavutluk'tan davet alan Zenku bu teklifi kabul etti ve genç takımlar için oynadı. Genç oyuncu daha sonra da Kuzey Makedonya U21 milli takımı formasıyla maça çıktı ve 1 gol attı.

SIRADAKİ FORMA 'ALMANYA'

Futbola Almanya'da Kessel altyapısında başlayan ve kariyerini Bundesliga'nın köklü takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın U19 takımında sürdüren Shaban Zenku'nun Almanya'nın alt yaş milli takımlarından da teklif alabileceği iddia edildi.



Shaban Zenku'nun üç farklı milli takım formasıyla çekilmiş fotoğrafları

"KUZEY MAKEDONYA BENİM İÇİN ÖZEL"

Milli takım tercihlerine dair açıklama yapan genç oyuncu, "Her yer güzeldi ama Kuzey Makedonya için oynamak benim favorim, sonuçta Kirčov'luyum. Kosova ve Arnavutluk beni davet ettiğinde mutlu oldum ama Kuzey Makedonya benim için özel" ifadelerini kullandıç

Not: Genç kategorilerde oynayan futbolcular, FIFA kurallarına göre A Milli kategoride başka bir takımda oynamayı seçebiliyor.