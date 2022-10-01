Türkiye Gazetesi

Milli araya 3-2'lik Gaziantep FK galibiyetiyle giren Trabzonspor'a o maçta 3 puanı getiren gol 90+9'da gelmişti. Kayserispor deplasmanında da zorlanan Bordo-Mavililer, 0-2'dan döndüğü Gaziantep FK maçı gibi bu kez de 1-0'dan döndü ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Seyedmajid Hosseini, Kolovetsios, Lionel Carole, Campanharo (Dk. 87 Mustafa Pektemek), Cardoso (Dk. 88 Emrah Başsan), Ramazan Civelek (Dk. 68 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 88 Bertolacci), Mame Thiam, Gavranovic (Dk. 68 İlhan Parlak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo (Dk. 65 Yusuf Yazıcı), Bartra, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 65 Densvil), Hamsik (Dk. 72 Umut Bozok), Bakasetas (Dk.88 Doğucan Haspolat), Abdülkadir Ömür (Dk. 65 Bardhi), Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 25 Gavranovic (Kayserispor), Dk. 77 Bakasetas (Penaltı) (Trabzonspor), Dk. 83 Umut Bozok (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Trezeguet, Dk. 90+1 Bartra, Dk. 90+3 Gomez, 90+3 Eren Elmalı (Trabzonspor), Dk. 55 Gavranovic, Dk. 77 Onur Bulut, Dk. 90+4 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)

Berna Gözbaşı'dan Trabzonspor'a... "Maç kazandık diye havaya girmesinler, hakemle kazandılar!" Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün maçı Bordo-Mavililer'e hediye ettiğini söyledi... 1-2 biten maçın ardından hakeme tepki gösteren Gözbaşı, "Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" dedi. Evindeki ilk 3 maçı kazanırken gol dahi yemeyen teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, 78. dakikasına 1-0 önde girdiği maçta rakibine 1-2 mağlup olmuş, geri dönüşü başlatan gol penaltıdan gelmişti.

BAKASETAS: YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK

Geçen sezonun Süper Lig gol kralı Umut Bozok, bu yaz transfer olduğu Trabzonspor'da 3. golünü attı. 26 yaşındaki santrforu Süper Lig'de 4 maçta 2 golle oynuyor.

Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ise 7 maçta 3 gol, 2 asiste ulaştı. 29 yaşındaki orta saha son 3 maçta 3 gol attı.

Bakasetas, Kayserispor galibiyetinin ardından şunları söyledi:

"İlk yarıda 5 tane net pozisyon yakaladık. İçeri girdiğimizde, Kayserispor'un önde olması adil değildi. Soyunma odasında eksik detayları ve neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Çok kaliteli bir takımız. Konsantre olduğumuzda, bizim bu ligde yenmeyeceğimiz takım yok."

Bakasetas: Trabzonspor beni ben yaptı Yunan oyuncu “Geldiğimden beri düşünce tarzım değişti, Trabzonspor beni komple oyuncu hâline getirdi” dedi

Marc Bartra neden Trabzonspor'a geldiğini anlattı: "Şampiyonluk için doğru adresteyim" Son dakika Trabzonspor haberleri... Marc Bartra, "Aldığım bütün öneriler veya duyduğum bütün fikirler çok olumluydu. Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum" sözleriyle üst üste 2. şampiyonluk için camiaya mesaj gönderdi.