Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, çok üzgün olduklarını ve hakem hataları yüzünden karşılaşmadan yenik ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gözbaşı, "Zorlama bir penaltıyla maçın seyri değişti." dedi.

"HAKEM KENDİSİNİ AFFETTİRMEYE ÇALIŞTI"

Hakemin adaletsiz bir maç yönettiğini belirten Gözbaşı, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Her halde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler." ifadelerini kullandı.

Umut Bozok'tan Kayserispor'a üçlük! Trabzonspor geriden gelip kazandı, 3 puanı "Kral" getirdi Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, 78. dakikasına 1-0 geride girdiği maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. 73'te Hamsik'in yerine oyuna giren Umut Bozok, 83'te galibiyet golünü attı. Penaltı golüyle geri dönüş fitilini ateşleyen Bakasetas, galibiyet golünde de asisti yaptı. Bu sezon evinde 3'te 3 yapan ve hiç gol yemeyen Kayserispor'un serisini Trabzonspor bozdu.