Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü 1-2 mağlup ederek puanını 17'ye yükseltti. Tek galibiyette kalan başkent ekibi 7 maçta 4 puan toplayabildi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Macheda), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atakan Rıdvan Çankaya), Emre Kılınç (Dk. 73 Ariyibi), Pedrinho (Dk. 73 Zahid), Beridze (Dk. 86 Jese), Sowe

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 85 Lima), Biglia, Aleksic (Dk. 56 Deniz Türüç), Berkay Özcan (Dk. 84 Caiçara), Traore, Chouiar (Dk. 56 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 77 Keny)

Goller: Dk. 3 Okaka, Dk. 81 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 78 Keny (Medipol Başahşehir), Dk. 57 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Mesut Özil bir süre daha yok! Başakşehir'de 3 maçta 21 dakika süre almıştı, ameliyat oluyor Mesut Özil bir süredir devam eden sırt ağrıları nedeniyle ameliyat olmaya karar verdi. Bu yaz Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan tecrübeli futbolcu yeni takımında sadece 21 dakika top oynamıştı. Mesut Özil'in Ocak ya da Şubat ayında takıma dönmesi bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU: GÖRECE DÜŞÜŞTEYİZ

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü’ne karşı aldıkları 2-1’lik galibiyeti değerlendiren Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Kazanmak istediğimizi maçtan önce de söylemiştim. Kazandığımız için mutluyuz. Oyunun genel bölümünden memnun olmadığımı söylemek zorundayım. Ankaragücü iyi mücadele etti. Bizim takımımız iyi mücadele etti ama saha içi organizasyon olarak sezon başının biraz gerisinde gibi görünüyoruz son 2 haftadır özellikle. Bunu düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Oyundan genel hatlarıyla memnun değilim. Oyuncu değişikliklerimiz çok ama önemli katkılar verdi. Bundan dolayı da oyuna giren arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel ama kazanırken de hatalarımızdan ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum."

Umut Bozok'tan Kayserispor'a üçlük! Trabzonspor geriden gelip kazandı, 3 puanı "Kral" getirdi Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, 78. dakikasına 1-0 geride girdiği maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. 73'te Hamsik'in yerine oyuna giren Umut Bozok, 83'te galibiyet golünü attı. Penaltı golüyle geri dönüş fitilini ateşleyen Bakasetas, galibiyet golünde de asisti yaptı. Bu sezon evinde 3'te 3 yapan ve hiç gol yemeyen Kayserispor'un serisini Trabzonspor bozdu.