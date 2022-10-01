Türkiye Gazetesi

Kayserispor - Trabzonspor... Sarı-Kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 8. Haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, şunları söyledi:

TRANSFER HALLEDİLİR AMA...

“Trabzonspor ile Kayserispor arasında ilişki bizim için çok önemli. Daha önce kardeş takım ilan etmiş takımların ilişkilerinin sağlıklı şekilde devam etmesi bizim için çok önemli. Bunu Trabzonspor ile aramızdaki ilişkilere zarar verecek duruma çekmemek lazım. Kıvamında hareket etmemiz lazım. Trabzonspor geçtiğimiz senenin şampiyonu. Çok iyi bir teknik heyeti var. İyi bir maç oldu. Zevkli bir karşılaşma oldu. Biz şehir olarak büyük zorluklarla boğuşuyoruz. Transfer tahtamız kapalı. Değerli yönetimimiz oyuncuları maddi olarak rahat ettirmek için elinden geleni yapıyor. Bunlar halledilir."

Berna Gözbaşı'dan Trabzonspor'a... "Maç kazandık diye havaya girmesinler, hakemle kazandılar!" Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün maçı Bordo-Mavililer'e hediye ettiğini söyledi... 1-2 biten maçın ardından hakeme tepki gösteren Gözbaşı, "Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" dedi. Evindeki ilk 3 maçı kazanırken gol dahi yemeyen teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, 78. dakikasına 1-0 önde girdiği maçta rakibine 1-2 mağlup olmuş, geri dönüşü başlatan gol penaltıdan gelmişti.

"HAKEMİ YENEMEYİZ"

"Biz saha içerisinde çok mücadele veriyoruz. Mücadelemizin karşısında hakemlere karşı mücadele etmek istemiyoruz. Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz. 2 senelik teknik direktörlük hayatımda bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım. Bugün Onur’un pozisyonunda önce kolundan çekiliyor, ensesinden darbe yiyor. Ondan sonra ayakta kalmış olmasına rağmen aleyhimize penaltı veriliyor. Ümit hocayı çok takdir ettiğimi, beğendiğimi söyleyemem. O da benim için aynı şeyi söyleyebilir. Hata yapabilir. Gözden kaçırabilir. Zaten bu pozisyonu görmedi. Bu kadar bilimin ve teknolojinin işin içine girdiği yerde yapılan hatayı olumlu karşılayamıyorum. Bu pozisyonda hata yapılmasına anlam veremiyorum. Bunların olmaması lazım. Ben liyakattan yanayım. Biz hata yaptığımız zaman geçtiğimiz dönemde işimizden oluyoruz. Liyakatın her yerde geçerli olması gerektiğini düşünüyorum."

Umut Bozok'tan Kayserispor'a üçlük! Trabzonspor geriden gelip kazandı, 3 puanı "Kral" getirdi Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, 78. dakikasına 1-0 geride girdiği maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. 73'te Hamsik'in yerine oyuna giren Umut Bozok, 83'te galibiyet golünü attı. Penaltı golüyle geri dönüş fitilini ateşleyen Bakasetas, galibiyet golünde de asisti yaptı. Bu sezon evinde 3'te 3 yapan ve hiç gol yemeyen Kayserispor'un serisini Trabzonspor bozdu.

ABDULLAH AVCI KAYSERİSPOR MAÇINDAN SONRA NE DEDİ?

Gaziantep FK'dan sonra Kayserispor'u da geri dönüşle yenerek 2'de 2 yapan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı şunları söyledi:

"Bugün milli takımdan dönen 10 oyuncum vardı. Son gün taktik çalışma yapabildik. 3. bölgede duran oyunda baskıyı değiştirdik. Bunu zaman zaman yaptık. Biz akan oyunda baskı yapamayız. 2.5 bölgede bekledik. Takip bazen derinlikte oynadığı için bazen kapattık. Oyun ilk yarıda beni tatmin etmedi. Özellikle geçişlerden yakaladığımız 3-4 pozisyon vardı. İkinci yarı itibariyle beni çok tatmin etti. Topla baskı yaptık. Topa sahip olarak şiddetli bir şekilde baskı yaptık. Oyunda ikinci yarı beni tatmin etti. Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum."

Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden Medipol Başakşehir gol yediğine üzülüyor! Medipol Başakşehir'e Ankaragücü de dur diyemedi... 8. haftada başkentin Sarı-Lacivertli ekibine konuk olan Emre Belözoğlu'nun takımı zorlu deplasmanda 1-2 galip geldi. İlk 6 maçında kalesinde gol görmeyen Medipol Başakşehir'e sezonun ilk golünü eski futbolcusu Tolga Ciğerci attı.