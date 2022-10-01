Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollar karşılıklı sözleşme feshi ile ayrıldı.

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldıktan sonra takım kaptanı Adem Büyük'e Futbol Sorumluluğu görevi verilerek takımın başına getirilmişti. Büyük'ün de bu görevinden kısa sürede ayrılması üzerine Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında son olarak Kasımpaşa'da görev yapan teknik direktör Cihat Aslan ile anlaşmıştı.

17 MAÇTA 1 GALİBİYET

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı 11 karşılaşmada sadece Adana Demirspor galibiyeti alan Cihat Arslan, takımın küme düşmesinden sonra da yeni gelen yönetimin kararı ile göreve devam etmesi istenildi. Spor Toto 1. Lig’de de transfer tahtasının borç yüzünden kapalı olması nedeniyle kampa giremeyen ve transfer yapamayan Cihat Arslan, büyük bölümü gençlerden oluşan takımla birlikte bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yüzü gördü.

Yeni Malatyaspor'da ayakkabı kavgası! Cihat Arslan'dan düşündürücü açıklamalar... Spor Toto süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı. Maalesef ona Philip'in ayakkabısını verdiler. Philip 'ben neyle oynayacağım?' dedi. Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı" dedi.

CİHAT ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Sakaryaspor maçının ardından şunları söylemişti:

“Sakaryaspor büyük bir camia tabi sadece takımla mücadele etmiyorsunuz. Taraftarı, takımı ateşliyor kendi sahasında, geçmişi çok büyük bir takım. Sadece 11 kişiyle mücadele etmiyorsunuz, arkası da geliyor bu işin. Şanssızlıklar, kırılma noktaları bize yardımcı olmuyor. İşin gerçeği de bu. Birden sonra ikiyi yapsak belki maçı koparacaktık. Maçın ilk yarısında sonlarına doğru hiç yenmemesi gereken goller yedik. Tabi bu karşı takımı avantajlı içeriye soktu. Bizim de hücum hattında çok fazla alternatifimiz yoktu, stoperi, santrafor yapmak zorunda kaldık. Sonra kaptanda atılınca maçın hikayesi bitmişti. Maçı bu kadar özetleyebilirim. Tabii ki dik durmak lazım, ayakta kalmak lazım. Çünkü çok zorlu şartlarda mücadele ettik."

Yeni Malatyaspor yeni başkanını seçti... Hacı Ahmet Yaman yönetimi devraldı Süper Lig'e geçen sezon veda eden ve ağır borç yükü altında ezilen Yeni Malatyaspor'un Malatyaspor gibi olmasından endişeleniliyordu. Sarı-Siyahlı kulüp Adil Gevrek'in ardından yeni başkanını seçti. olağanüstü seçimli genel kurul Hacı Ahmet Yaman seçildi.