Türkiye Gazetesi

A Milli Takım formasıyla 28 maçta 2 gol atan, o iki golü de Andorra'ya atan Enes Ünal, Getafe'nin evinde Real Vallodolid'e 2-3 mağlup olduğu maçta penaltı kaçırdı.

La Liga'da son 2 haftada galibiyet alan Getafe evindeki karşılaşmada ligin alt sıralarındaki Valladolid'e mağlup oldu.

Getafe, Borja Mayoral ve Damian Suarez ile goller bulurken, Valladolid, biri penaltıdan olmak üzere Sergio Leon'un golleriyle rakibine karşılık verdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın 48. dakikasında Oscar Plano ile öne geçen Valldolid bu avantajını maç sonuna kadar korudu.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, karşılaşmanın 73. dakikasında kullandığı penaltıyı kaçırdı. Enes, maçın son dakikalarında rakip kale önünde de önemli bir pozisyonu değerlendirmedi.

Ligde 7 puanda kalan Getafe 14. sırada yer alırken, aynı puandaki Valladolid 15. sırada bulunuyor.

Enes Ünal Faroe Adaları deplasmanına gitmiyor! "Ağrılarım var hocam" UEFA Uluslar C Ligi'nde liderliği garantileyen A Milli Takım'da Faroe Adaları deplasmanı formalite maçına döndü. Milli formayla 28 maçta 2 golü bulunan ve o 2 golü de 2019 yılında Andorra'ya atan Enes Ünal, "sakatlığı" nedeniyle formalite deplasmanına gitmiyor. 25 yaşındaki santrfor maç kadrosundan çıkarıldı.